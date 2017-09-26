В рязанском сквере высадили вишневые деревья

В Дашково-Песочне состоялось открытие сквера «Вишневый сад» и многофункциональной детской игровой площадки. Новая рекреационная зона в одном из самых крупных микрорайонов областного центра появилась благодаря проекту, созданному участниками ТОС поселка Шереметьево-Песочня.

– В создании комфортных условий для жизни рязанцев важную роль играет обустройство зеленых парковых зон в городе. Они помогают сгладить городские шумы, улучшают экологию и здоровье жителей, становятся местом для их прогулок и общения. Повышение уровня комфорта городской среды глава региона Николай Любимов называет приоритетной задачей. Проект «Вишневый сад» – это наш вклад в ее решение, – рассказала председатель комитета ТОС поселка Ирина Шалина.

В презентации проекта приняли участие жители микрорайона, представители префектуры Октябрьского района, администрации города. Собравшиеся высадили более 50 саженцев плодовых деревьев. В новом сквере уже обустроены пешеходные зоны, установлена детская площадка. В честь открытия рекреационной зоны коллектив ТОС поселка Шереметьево-Песочня подготовил праздничную программу, мастер-классы, выставку-дегустацию изделий вишневой кулинарии.

Организаторы уверены, что создание рекреационных зон в областном центре будет продолжено, а проект «Вишневый сад» станет основой для аналогичных начинаний в других ТОСах.