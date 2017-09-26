В Рязанской области юные чтецы покажут себя на есенинском конкурсе

Конкурс пройдёт 16 и 17 сентября в государственном музее-заповеднике С.А. Есенина, сообщает сайт регионального министерства культуры и туризма. В VII Межрегиональном есенинском поэтическом фестивале-конкурсе «По-осеннему шепчут листья" примут участие поэты и чтецы до 17 лет – воспитанники общеобразовательных школ, детских школ искусств, домов творчества и других образовательных учреждений. 16 сентября прослушивание пройдёт в Спас-Клепиковской второклассной учительской школы в г. Клепики, 17 сентября – в Константинове.

Конкурс пройдет по нескольким номинациям. В исполнении чтецов прозвучат произведения Сергея Есенина. А юные поэты прочтут собственные стихи о природе, о Родине. Лучшие чтецы и авторы получат дипломы, поощрительные призы и подарки. Победители конкурса примут участие во Всероссийском есенинском празднике поэзии «Земля моя, златая!» 30 сентября.

Все участники фестиваля смогут бесплатно посетить музейные экспозиции. Прием заявок продлится до 10 сентября.