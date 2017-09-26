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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области юные чтецы покажут себя на есенинском конкурсе

13:45 / Культура

Конкурс пройдёт 16 и 17 сентября в государственном музее-заповеднике С.А. Есенина, сообщает сайт регионального министерства культуры и туризма. В VII Межрегиональном есенинском поэтическом фестивале-конкурсе «По-осеннему шепчут листья" примут участие поэты и чтецы до 17 лет – воспитанники общеобразовательных школ, детских школ искусств, домов творчества и других образовательных учреждений. 16 сентября прослушивание пройдёт в Спас-Клепиковской второклассной учительской школы в г. Клепики, 17 сентября – в Константинове.

Конкурс пройдет по нескольким номинациям. В исполнении чтецов прозвучат произведения Сергея Есенина. А юные поэты прочтут собственные стихи о природе, о Родине. Лучшие чтецы и авторы получат дипломы, поощрительные призы и подарки. Победители конкурса примут участие во Всероссийском есенинском празднике поэзии «Земля моя, златая!» 30 сентября.

Все участники фестиваля смогут бесплатно посетить музейные экспозиции. Прием заявок продлится до 10 сентября.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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