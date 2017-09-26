Нити Арена
17:29 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
334

Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет в Рязанской области 16 сентября

13:50 / Спорт
Старт самым массовым в России соревнованиям будет дан в субботу, 16 сентября, в полдень во всех муниципалитетах области
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет в Рязанской области 16 сентября
Фото: Вячеслав Астафьев.

В Рязани «кросс нации» по традиции будет проведен в центральной части города. В 11.10 по аллеям Кремлевского парка 1 километр пробегут дети. В 12 часов будет дан общий для всех возрастных групп старт на дистанцию 3 километра. Маршрут забега пройдет от площади Соборной через площадь Ленина по Первомайскому проспекту – улице Каширина и Семинарской с выходом на Соборную площадь. На старт в этом забеге вместе с физкультурниками выйдут и сильнейшие легкоатлеты области. В 12.05 стартует VIP-забег, в котором побегут представители регионального правительства, администрации Рязани, депутаты, ректоры вузов, руководители предприятий. Цель этого забега – пропаганда физической культуры и спорта.

Мандатная комиссия будет работать с 12 по 15 сентября в управлении по физической культуре и массовому спорту (каб.113) с 10 до 18 часов и с 9 до 10 часов на месте старта в день проведения соревнований. Участники соревнований представляют в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. При прохождении мандатной комиссии все участники получают номера.

Церемония награждения победителей и призеров пройдет с 13 до 13.30 на месте старта. В предыдущие годы в Рязани на старт «кросса нации» выходило около 5 тысяч любителей бега. Ожидается, что участниками «кросса нации» в этом году в целом по области станут около 20 тысяч рязанцев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Завтра свою первую в сезоне Высшей хоккейной лиги игру проведет ХК «Рязань»

Две футболистки молодежного состава «Рязани-ВДВ» вызваны в сборную России

БК «Рязань» примет участие в розыгрыше Кубка Ярославля

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы