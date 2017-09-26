Рязанцы увидят неизвестные гравюры И. П. Пожалостина на выставке

Экспозиция, вместившая несколько десятков работ Ивана Петровича, открылась в заведении с его именем – в областном художественном музее. Зрителям представили гравюры и рисунки художника, а также сопроводительный материал: архивные документы, личные вещи, фотографии. Всего в списке выставки – около 150 наименований предметов. При этом среди экспонатов есть работы Пожалостина, которые до этого не выставлялись. Посетители особенно оценили то, что в залах можно было увидеть портреты жены и дочери гравера, а также рязанской писательницы середины XIX века Н. Д. Хвощинской.

Провести выставку и собрать воедино уникальные вещи помогли Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственный архив Рязанской области, историко-архитектурный музей-заповедник и областная библиотека имени Горького. В перевозке экспонатов содействовали сотрудники регионального Управления специальной связи.

Выставка к 180-летию со дня рождения Пожалостина будет работать до 25 ноября.