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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанцы увидят неизвестные гравюры И. П. Пожалостина на выставке

13:57 / Культура
Автор фото: Татьяна Клемешева | Рязанцы увидят неизвестные гравюры И. П. Пожалостина на выставке
Фото: Татьяна Клемешева.

Экспозиция, вместившая несколько десятков работ Ивана Петровича, открылась в заведении с его именем – в областном художественном музее. Зрителям представили гравюры и рисунки художника, а также сопроводительный материал: архивные документы, личные вещи, фотографии. Всего в списке выставки – около 150 наименований предметов. При этом среди экспонатов есть работы Пожалостина, которые до этого не выставлялись. Посетители особенно оценили то, что в залах можно было увидеть портреты жены и дочери гравера, а также рязанской писательницы середины XIX века Н. Д. Хвощинской.

Провести выставку и собрать воедино уникальные вещи помогли Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственный архив Рязанской области, историко-архитектурный музей-заповедник и областная библиотека имени Горького. В перевозке экспонатов содействовали сотрудники регионального Управления специальной связи.

Выставка к 180-летию со дня рождения Пожалостина будет работать до 25 ноября.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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