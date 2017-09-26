Нити Арена
17:30 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
268

Пропавший в Рязанской области подросток был убит

14:50 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, в начале июня в этом году в правоохранительные органы обратились родственники 14-летнего жителя Касимова с заявлением о его розыске. По факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В рамках расследования было установлено, что к исчезновению подростка причастен 54-летний житель села Бабино-Булыгино Касимовского района. По данным следствия, несовершеннолетний неоднократно заходил в гости к подозреваемому. В июне у него с мальчиком произошла ссора, в ходе которой он его убил и избавился от тела. Останки ребенка следователи обнаружили у сельского кладбища.

В настоящее время подозреваемый задержан и дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В рязанском сквере высадили вишневые деревья

Из Рязани на родину отправили четырёх иностранцев

В Рязанской области пройдет массовый рейд ГИБДД

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы