Пропавший в Рязанской области подросток был убит

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, в начале июня в этом году в правоохранительные органы обратились родственники 14-летнего жителя Касимова с заявлением о его розыске. По факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В рамках расследования было установлено, что к исчезновению подростка причастен 54-летний житель села Бабино-Булыгино Касимовского района. По данным следствия, несовершеннолетний неоднократно заходил в гости к подозреваемому. В июне у него с мальчиком произошла ссора, в ходе которой он его убил и избавился от тела. Останки ребенка следователи обнаружили у сельского кладбища.

В настоящее время подозреваемый задержан и дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.