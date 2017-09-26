Рязанская область может успешно конкурировать за финансовые ресурсы

Об этом председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров заявил в ходе Московского финансового форума, который проходит сейчас в столичном «Манеже»

Парламентарий прокомментировал представителям рязанских СМИ итоги одной из дискуссионных площадок форума, модератором которой он выступил. На площадке речь шла о межбюджетных отношениях, повышении их эффективности, проблемах, которые испытывают в этом плане регионы, правилах их субсидирования, расходных обязательствах регионов, определенных федеральным законодательством. Участие в дискуссии принял глава рязанского региона Николай Любимов.

Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Макаров подчеркнул, что сегодня российские регионы борются за федеральные финансовые ресурсы. И выигрывают в этой борьбе те, кто имеет потенциал и четкую программу развития. По мнению главы бюджетного комитета, Рязанская область, где сейчас разрабатывается региональная стратегия развития, как раз входит в число тех российских субъектов, которые имеют преимущества при конкурировании за крупные федеральные вливания.

– Борьба за ресурсы – это фактически борьба за объекты, которые важны для людей, – сказал Андрей Макаров, имея в виду то, что федеральные вливания позволяют регионам совершенствовать социальную инфраструктуру – строить новые больницы, фельдшерско-акушерские пункты, школы, спортивные комплексы. В качестве конкретного примера парламентарий привел возведение в Рязани нового здания больницы скорой помощи, которое ведется по федеральной программе и стоит порядка 4,5 миллиарда рублей.

В ходе дискуссионной площадки заместитель министра финансов России Леонид Горнин озвучил предложение ежегодно выделять 20 миллиардов рублей на развитие тем регионам, которые демонстрируют экономический рост, обладают хорошим потенциалом. Предложение одобрил Андрей Макаров, его поддержали другие участники дискуссионной площадки.

На площадке обсуждался и вопрос выделения федеральных субсидий регионам. Главы субъектов, в том числе Рязанской области, лица, ответственные за экономический блок в регионах, эксперты высказали мнение, что необходимо уходить от узконаправленного субсидирования и выделять деньги по укрупненным направлениям так, чтобы распределение субсидий по конкретным направлениям велось внутри самих регионов. Комментируя это предложение, Андрей Макаров сказал, что регионам действительно необходимо дать свободу самим решать, куда направить субсидии, где они будут использованы наиболее эффективно. Федеральные министерства и ведомства, как отметил депутат, должны не диктовать субъектам, как тратить деньги, а устанавливать целевые показатели, которых необходимо достичь.

– Это самостоятельность регионов, это бюджетный федерализм, – заключил Андрей Макаров.

Как отметил, высказываясь по этой теме глава рязанского региона Николай Любимов, область, получив федеральные деньги, готова отвечать за конечный результат, обеспечить эффективное вложение и освоение выделенных субсидий.

Состояние бюджетной сферы Рязанской области Николай Любимов оценил как устойчивое и стабильное. Он также подчеркнул, что с исполнением регионального бюджета тоже все в порядке. Вместе с тем Николай Любимов высказался о необходимости внесения корректив в межбюджетные отношения, а именно об уходе от финансирования из региональной казны установленных на федеральном уровне обязательств.

– Система межбюджетных отношений должна быть такой, чтобы у регионов был стимул стремиться к успеху, – сказал Николай Любимов.