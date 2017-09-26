Нити Арена
17:29 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
454

В небе над Рязанью можно будет увидеть полярное сияние

14:58 / Актуально
Астрономы РГУ имени С.А. Есенина не исключают, что предстоящей ночью рязанцы смогут увидеть полярное сияние

б этом сообщается на сайте вуза. Полярное сияние в наших широтах явление редкое. Оно может появиться из-за вспышек на Солнце, которые провоцируют выброс в открытый космос мощных потоков протонов. Когда эти потоки достигают Земли, происходят магнитные бури и полярные сияния.

Рязанцы намного реже, чем представители северных широт, но хотя бы раз в год становятся свидетелями такого явления, как полярное сияние. По словам директора обсерватории РГУ имени С.А. Есенина Андрея Муртазова, в средней полосе России сияния не такие яркие и красивые. Они имеют серебристо-серые оттенки.

Всем, кто наверняка хочет стать свидетелем необычного природного явления, астрономы РГУ имени С.А. Есенина советуют отправиться за город. Смотреть нужно в северную часть безоблачного ночного неба.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В понедельник по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию

В Рязани завершился пляжный сезон

«ВКонтакте» можно будет проконсультироваться с врачом

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы