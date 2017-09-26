В небе над Рязанью можно будет увидеть полярное сияние

Астрономы РГУ имени С.А. Есенина не исключают, что предстоящей ночью рязанцы смогут увидеть полярное сияние

б этом сообщается на сайте вуза. Полярное сияние в наших широтах явление редкое. Оно может появиться из-за вспышек на Солнце, которые провоцируют выброс в открытый космос мощных потоков протонов. Когда эти потоки достигают Земли, происходят магнитные бури и полярные сияния.

Рязанцы намного реже, чем представители северных широт, но хотя бы раз в год становятся свидетелями такого явления, как полярное сияние. По словам директора обсерватории РГУ имени С.А. Есенина Андрея Муртазова, в средней полосе России сияния не такие яркие и красивые. Они имеют серебристо-серые оттенки.

Всем, кто наверняка хочет стать свидетелем необычного природного явления, астрономы РГУ имени С.А. Есенина советуют отправиться за город. Смотреть нужно в северную часть безоблачного ночного неба.