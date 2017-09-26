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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Команда Рязанской Академии ФСИН России заняла первое место в региональном этапе Всероссийской лиги интеллектуальных игр «РИСК»

15:35 / Общество
Команда Рязанской Академии ФСИН России заняла первое место в региональном этапе Всероссийской лиги интеллектуальных игр «РИСК»

Команда академии «Наследие» приняла участие в интеллектуальной игре «Риск» – «Разум. Интуиция. Скорость. Команда», организованной Рязанским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Вопросы игры требовали не только умения мыслить логически, но и наличия хорошей интуиции. В ходе соревнований команды продемонстрировали свои знания по истории Великой Отечественной войны, а также справились с заданиями, в которых требовалась информация о композиторах, исполнителях песен и фильмов о войне.

Академию ФСИН России представили курсанты экономического и юридического факультетов – Екатерина Ровнова, Ирина Коньякова, Светлана Снытко, Татьяна Елисеева, Владимир Барсук, Виктория Рыжикова, Сергей Гусев, Сергей Селиванов, Дарья Мельникова и Анастасия Гулина.

В течение года волонтеры Всероссийского общественного движения проведут серию игр по всей стране. На заключительной игре в Москве встретятся 8 лучших команд, которые представят свои федеральные округа.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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