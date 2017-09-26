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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Молодежь Рязанской области приглашают «Набрать высоту»

15:38 / Общество

С 6 по 8 октября на базе оздоровительного комплекса «Звездный» пройдет межрегиональный образовательный лагерь-семинар «Набирая высоту-8», сообщает сайт администрации областного центра. Прием заявок на участие уже начался.

Лагерь-семинар «Набирая высоту» традиционно объединяет более 100 активных представителей молодежи (от 18 до 35 лет) Рязани, Рязанской области и других регионов Российской Федерации.

Планируется, что в ходе работы лагеря для участников будут организованы встречи с депутатами Государственной Думы ФС РФ, представителями законодательных органов Рязанской области, главами министерств и ведомств региона, представителями молодежных организаций, лидерами общественного мнения. Пройдут мастер-классы, дискуссионные площадки для обмена опытом, обсуждения подходов к реализации молодежной политики, профессиональной траектории, молодежного самоуправления, личностного роста. В программу лагеря также войдут массовые спортивные и развлекательные мероприятия.

Чтобы стать участником лагеря-семинара «Набирая высоту-8», до 27 сентября необходимо заполнить и подать заявку, ее бланк размещен в официальной группе мероприятия во ВКонтакте.

https://vk.com/event152675683

На все интересующие вопросы, касающиеся участия в работе лагеря-семинара, его организаторы ответят по телефону 8930 872-63-28.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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