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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Сасове дали старт второму этапу проекта «Современный город – комфортная среда»

15:45 / Экология
В Сасове дали старт второму этапу проекта «Современный город – комфортная среда»

Проект, задачей которого является увеличение количества зеленых зон в районном центре, разработали члены Общественного совета Сасово. На первом этапе его реализации, прошедшем в августе, было благоустроено 6 километров пешеходных зон: проведен ремонт тротуаров и бордюров, установлены парковые скамейки, начались работы по приведению в порядок дворовых территорий. На втором этапе трудовые коллективы Сасова, общественные организации, школьники, студенты, жители оформили зеленые зоны районного центра: разбили клумбы, высадили цветы и газоны.

– Зеленые зоны – важная составляющая комфорта и привлекательности любого города. О необходимости увеличивать их число говорит глава региона Николай Любимов. Проект «Современный город – комфортная среда» поможет это сделать, – рассказал член Координационного совета по малому и среднему бизнесу при городской администрации Алексей Зайцев.

Работы начались рядом с домом 1а в микрорайоне «Северный», где были оформлены пять именных клумб: в честь почетного гражданина г. Сасово Марии Богачевой, представителей малого и среднего бизнеса города, а также клумба управления образования Сасова, клумба ООО «Метком» и клумба производственного отделения Сасовские электрические сети «Филиала Рязаньэнерго».

Кроме того, в рамках второго этапа проекта на базе ФОК «Кристалл» открыта Школа ландшафтного дизайна для всех желающих научиться грамотно сажать цветы, красиво и правильно оформлять клумбы. Также организаторы проекта объявили фотоконкурс с номинациями «Лучшая клумба-цветник», «Лучший цветочный двор», «Лучший цветочный Art-объект», «Цветущий балкон», «Цветочный кадр».

Авторы проекта планируют продолжить работу по созданию новых зеленых зон в городе и рассчитывают, что их инициативу поддержать общественные советы других муниципалитетов области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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