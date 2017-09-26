Нити Арена
17:29 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
265

В августе в Рязани зафиксировали более 7000 нарушений, связанных с использованием платных парковок

15:52 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, в августе в Рязани было зафиксировано более 7 000 нарушений правил пользования платными парковками.

Размер штрафа за нарушения для физических лиц составляет от 1 000 до 3 000 рублей, а для юридических – от 10 000 до 20 000 рублей.

Рязанцам напоминают, что платные парковочные зоны в Рязани организованы на участках улиц Семинарской, Павлова, Кудрявцева, Пожалостина, Краснорядской, Горького, Сенной, Некрасова, Свободы, Введенской, Вознесенской, Щедрина, Радищева, Право-Лыбедской, а также на площадях Ленина, Маргелова и Мичурина.

В будние дни платные парковки работают с 8.00 до 18.00, в выходные и праздничные дни плата за парковку в этих зонах не взимается. Стоимость одного часа парковки составляет 20 рублей. В течение первых 15-ти минут использования платной парковки автовладельцу необходимо оплатить время нахождения на парковке или осуществить посадку (высадку) пассажиров.

Оплатить парковку возможно банковской картой через паркомат, с помощью СМС-сообщения на короткий номер 9878, через web-портал «rzn–parking.ru» и через мобильное приложение «ПарковкиРязани».

Право на безвозмездное пользование платными парковками на территории города Рязани имеют:

– инвалиды;

– экстренные оперативные службы;

– граждане, владеющие жилым помещением в многоквартирном или индивидуальном доме, владеющие на праве собственности нежилым помещением (зданием), расположенным в зоне платной парковки при условии оформления парковочного свидетельства (перечень домов установлен постановлением администрации города Рязани от 31.03.2016 №1322), и сведения об автомобилях которых внесены в электронный парковочный реестр;

- члены многодетных семей, проживающих в Рязани, сведения об автомобиле которых внесены в электронный парковочный реестр.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Молодежь Рязанской области приглашают «Набрать высоту»

Команда Рязанской Академии ФСИН России заняла первое место в региональном этапе Всероссийской лиги интеллектуальных игр «РИСК»

Пропавший в Рязанской области подросток был убит

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы