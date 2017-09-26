В августе в Рязани зафиксировали более 7000 нарушений, связанных с использованием платных парковок

Как сообщает сайт администрации областного центра, в августе в Рязани было зафиксировано более 7 000 нарушений правил пользования платными парковками.

Размер штрафа за нарушения для физических лиц составляет от 1 000 до 3 000 рублей, а для юридических – от 10 000 до 20 000 рублей.

Рязанцам напоминают, что платные парковочные зоны в Рязани организованы на участках улиц Семинарской, Павлова, Кудрявцева, Пожалостина, Краснорядской, Горького, Сенной, Некрасова, Свободы, Введенской, Вознесенской, Щедрина, Радищева, Право-Лыбедской, а также на площадях Ленина, Маргелова и Мичурина.

В будние дни платные парковки работают с 8.00 до 18.00, в выходные и праздничные дни плата за парковку в этих зонах не взимается. Стоимость одного часа парковки составляет 20 рублей. В течение первых 15-ти минут использования платной парковки автовладельцу необходимо оплатить время нахождения на парковке или осуществить посадку (высадку) пассажиров.

Оплатить парковку возможно банковской картой через паркомат, с помощью СМС-сообщения на короткий номер 9878, через web-портал «rzn–parking.ru» и через мобильное приложение «ПарковкиРязани».

Право на безвозмездное пользование платными парковками на территории города Рязани имеют:

– инвалиды;

– экстренные оперативные службы;

– граждане, владеющие жилым помещением в многоквартирном или индивидуальном доме, владеющие на праве собственности нежилым помещением (зданием), расположенным в зоне платной парковки при условии оформления парковочного свидетельства (перечень домов установлен постановлением администрации города Рязани от 31.03.2016 №1322), и сведения об автомобилях которых внесены в электронный парковочный реестр;

- члены многодетных семей, проживающих в Рязани, сведения об автомобиле которых внесены в электронный парковочный реестр.