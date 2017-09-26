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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Житель области обокрал дачу рязанки

15:54 / Общество

В июле в дежурную часть полиции обратилась 34-летняя жительница Рязани. Она сообщила, что не навещала свой дачный дом в селе Заречье Спасского района с октября прошлого по июль этого года. Когда хозяйка, наконец, приехала в дачный дом, она обнаружила, что из него пропал телевизор, минеральная вата и металлическая посуда. Полицейские выяснили, что злоумышленник выставил оконную раму и так проник в дом.

Сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что к краже может быть причастен 20-летний житель поселка Спиртзаводской. Оперативники приехали к молодому человеку домой и обратили внимание на лежавшую в террасе упаковку минеральной ваты такой же марки, что пропала у потерпевшей. Парень не стал отрицать, что это он совершил кражу, причем сделал это еще в ноябре прошлого года. Телевизор он продал, а металлические изделия сдал в пункт приема металлолома. Как сообщает сайт УМВД России по области, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту кражи, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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