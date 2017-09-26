Убийца подростка, пропавшего в Рязанской области, может быть причастен еще к двум убийствам

Об этом пишут на сайте следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области. Ранее ведомство сообщало о том, что к исчезновению в июне этого года причастен 54-летний житель села Бабино-Булыгино Касимовского района. Теперь сообщается, что следователи установили причастность подозреваемого к убийствам еще двух жителей Касимова 1984 и 1988 годов рождения. В результате обыска и осмотра придомовой территории злоумышленника в земле обнаружили останки тел погибших мужчин. Предположительно убийства происходили в 2014 и 2016 годах.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, в том числе назначены генетические экспертизы для идентификации погибших. В настоящее время судом рассматривается ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.