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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанском музыкальном театре ожидается «Бабий бунт»

16:47 / Культура
Автор фото: Анна Добролежа | В Рязанском музыкальном театре ожидается «Бабий бунт»
Фото: Анна Добролежа.

Противостояние женщин и мужчин на сцене решил организовать режиссер Владимир Бородин. Он поставил в театре спектакль «Бабий бунт», премьера которого состоится 13 сентября в 19.00.

Эту оперетту написал в 1975 году Евгений Птичкин, советский и российский композитор, автор известных песен («Ромашки спрятались», «У беды глаза зелёные», «Эхо любви»).

В постановке принял участие давно сработанный коллектив: дирижер-постановщик – Ариф Дадашев, балетмейстер-постановщик – Лариса Сивицкая, художник по костюмам, сценография – Ольга Бородина.

Музыкальная комедия «Бабий бунт» (пьеса К. Васильева и М. Пляцковского, стихи М. Пляцковского, по мотивам «Донских рассказов» М. Шолохова) покажет зрителям жизнь казачьего хутора, где мужики гуляли, самогоном баловались, жен в строгости держали и для порядка поколачивали. Женщины терпеливо сносили их выходки и продолжали усердно заниматься домашними делами. Но из города вернулась в родные края Настя и начала учить местных казачек новой жизни.

Хутор разделился на два лагеря: женский и мужицкий. На хуторе начался ,f,bq бунт. Возмущенные бесчинствами своих мужей, все женщины, сговорившись, уходят из города. И тогда их мужчины узнают, насколько непросто варить обед, стирать белье, домашним хозяйством заниматься.

По словам режиссера-постановщика Владимира Бородина, главное в спектакле – это не противостояние, а любовь.

Спектакль обещает быть очень ярким, веселым? колоритным. В нем задействована вся труппа театра.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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