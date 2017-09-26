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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Свидетельство о получении социальной выплаты на приобретение жилья вручили одной из семей Рязанской области

16:49 / Общество

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, глава администрации Скопина Олег Асеев вручил Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства молодой семье Калугиных. Олег Александрович поздравил молодых супругов и их детей с замечательным событием в жизни, пожелал счастья, благополучия, осуществления задуманных планов. Он также отметил, что социальная выплата является одной из мер, которая предпринимается Правительствами Российской Федерации, Рязанской области и администрацией города Скопина с целью укрепления института семьи, улучшения демографической ситуации в государстве, в нашем регионе и городе.

Свидетельство выдано в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области на 2015-2020 годы», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы и муниципальной программы муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области «Обеспечение жильем молодых семей молодых семей муниципального образование – городской округ город Скопин на 2016-2020 годы».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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