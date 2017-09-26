В Рязани выбрали лучшего начинающего парикмахера

В ДКЦ «Былина» прошел открытый конкурс по парикмахерскому искусству и декоративной косметике «Путь к мастерству». В нем могли принять участие студенты профильных заведений и начинающие мастера, работающие по профессии меньше года.

Программа включила в себя шесть номинаций: «Мужская классическая стрижка и укладка», «Полный мужской модный образ (молодежная уличная мода)», «Женская модная салонная стрижка», «Полный женский модный образ (молодежная уличная мода)», «Женская прическа для выпускного вечера, свадебный макияж».

Заявки на участие подал 41 мастер. Каждый участник достойно выполнил задание.

– Подобные конкурсы не проводились в Рязани 12 лет, и мы приятно удивлены, что начинающие мастера показали хороший уровень, – говорит организатор конкурса, учредитель школы-студии парикмахерства Виктор Шарапов.

Конкурсанты проявили на конкурсе не только профессиональное мастерство, но и стойкость характера. Главный приз – кубок главы администрации Рязани – получила Елена Павлушина. Во время выполнения работы в руках девушки взорвался фен, ее ударило током. Но Елена уже через 10 минут, отойдя от шока, продолжила свое участие и победила в номинации «Мужская классическая стрижка и укладка».