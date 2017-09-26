Как сообщает сайт администрации областного центра, кубок «Динамо» по спортивной борьбе, посвященный памяти жертв террористических акций и сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга, прошел вчера в городе Петушки Владимирской области. В соревнованиях по вольной женской и греко-римской борьбе успешно выступила команда спортсменов спортивной школы «Антей» в составе 19 человек 2000-2005 годов рождения. Наши спортсмены стали победителями и призерами состязаний.
Воспитанники рязанской спортшколы «Антей» стали победителями и призерами Кубка «Динамо»
16:59 08.09.2017 / Спорт
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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