Воспитанники рязанской спортшколы «Антей» стали победителями и призерами Кубка «Динамо»

Как сообщает сайт администрации областного центра, кубок «Динамо» по спортивной борьбе, посвященный памяти жертв террористических акций и сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга, прошел вчера в городе Петушки Владимирской области. В соревнованиях по вольной женской и греко-римской борьбе успешно выступила команда спортсменов спортивной школы «Антей» в составе 19 человек 2000-2005 годов рождения. Наши спортсмены стали победителями и призерами состязаний.