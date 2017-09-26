В Рязани проходит спартакиада работников органов местного самоуправления

В настоящее время определились лидеры соревнований по шахматам среди муниципальных служащих, сообщает сайт администрации областного центра. В рязанской спортшколе «Золотые купола» прошел шахматный турнир в рамках XV Спартакиады работников органов местного самоуправления. В соревнованиях приняли участие 26 представителей 11 структурных подразделений администрации областного центра. Победителями и призерами турнира стали:

1 место – Евгений Демин (мобилизационный отдел);

2 место – Сергей Амелин (префектура Железнодорожного района);

3 место – Александр Пшеничников – (Рязанская городская Дума).

Соревнования в зачет XV Спартакиады работников органов местного самоуправления продолжаются в течение всего года. Помимо шахмат уже известны результаты состязаний по лыжным гонкам, выполнению нормативов комплекса ГТО, плаванию, стрельбе из пневматической винтовки, легкоатлетическому кроссу. В сентябре состоится турнир по настольному теннису, а в ноябре определятся сильнейшие бильярдисты. Торжественное награждение победителей и призеров спартакиады по традиции пройдет в преддверии новогодних праздников.