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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани проходит спартакиада работников органов местного самоуправления

17:00 / Спорт

В настоящее время определились лидеры соревнований по шахматам среди муниципальных служащих, сообщает сайт администрации областного центра. В рязанской спортшколе «Золотые купола» прошел шахматный турнир в рамках XV Спартакиады работников органов местного самоуправления. В соревнованиях приняли участие 26 представителей 11 структурных подразделений администрации областного центра. Победителями и призерами турнира стали:

1 место – Евгений Демин (мобилизационный отдел);

2 место – Сергей Амелин (префектура Железнодорожного района);

3 место – Александр Пшеничников – (Рязанская городская Дума).

Соревнования в зачет XV Спартакиады работников органов местного самоуправления продолжаются в течение всего года. Помимо шахмат уже известны результаты состязаний по лыжным гонкам, выполнению нормативов комплекса ГТО, плаванию, стрельбе из пневматической винтовки, легкоатлетическому кроссу. В сентябре состоится турнир по настольному теннису, а в ноябре определятся сильнейшие бильярдисты. Торжественное награждение победителей и призеров спартакиады по традиции пройдет в преддверии новогодних праздников.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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