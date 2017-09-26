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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Жительница Рязанской области получила подарок от Леонида Якубовича

17:14 / Общество
Жительница Рязанской области получила подарок от Леонида Якубовича

Не прошло и недели, как Леонид Якубович встречался с шиловцами, а с жительницей п. Прибрежного Марией Семиной произошло чудо: реализовалась ее давняя мечта приобрести гармонь. О своем заветном желании она рассказала хозяину «Поля чудес» на встрече в РДК и вот, пожалуйста, – новенькая, расписная, звонкая гармошка в руках гармонистки.

Чудо-инструмент от Леонида Якубовича Марии Семиной вручил глава Шиловского района Василий Фомин. Он пожелал ей играть от души, веселить окружающих, радовать их хорошими песнями, поднимать настроение. А еще Василий Михайлович сообщил, что скоро произойдет еще одно чудо: по приглашению Леонида Якубовича на «Поле чудес» вне конкурса поедет талантливый представитель от Шиловского района.

– Я бесконечно благодарна Леониду Якубовичу за внимание, – говорит Мария Семина. – Я потомственная гармонистка, мой отец Филипп Леонтьевич, участник войны, всю жизнь дарил людям праздник, играя на гармошке. Я продолжаю его дело.

Фото Татьяны Устинкиной

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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