Рязанские студенты могут побороться за награды «Кубка Голдберга»

С 28 августа до 17 сентября проходит отбор проектов для участия в Кубке Голдберга – 2017. Заявку могут подать студенты вузов, объединившись в команду от 2 до 5 человек, сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта.

По условиям отборочного этапа, каждый из участников должен зарегистрироваться на сайте проекта, указав название своей команды. После этого капитан команды получит доступ в облачное хранилище, в которое необходимо загрузить проект и описание работы будущей машины Голдберга, включая количество шагов, рисунки, чертежи, 2D- и 3D-модели, видеопрезентацию и другие данные, в том числе смету проекта.

17 сентября на сайте соревнований организаторы опубликуют рейтинг команд отборочного этапа. Среди основных критериев – длина цепи превращений будущей машины Голдберга, качество описания ее работы, подбор текстового, иллюстративного и видеоматериалов. Всего можно получить 30 баллов. Первые 10 команд рейтинга выйдут в финал.

До 15 октября участники должны будут закупить необходимые для постройки придуманной ими машины Голдберга материалы, сконструировать механизмы и привезти машину в Сочи, где в октябре во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдут финальные соревнования.

На этапе конструирования командам будут помогать эксперты. Гранты по 30 тысяч рублей для закупки материалов выделит Российская венчурная компания. Доставка машин в Сочи может быть компенсирована отдельно по решению организаторов.

В финале эксперты и судьи будут оценивать проекты по таким критериям, как сложность конструкции, надежность и четкая работа машины, зрелищность запуска. Команда-победитель получит от Лиги Голдберга приз в 50 тысяч рублей. Занявшие второе место - 30 тысяч рублей, третье место - 20 тысяч рублей.

Организатор соревнований - «Кубок Голдберга», генеральный партнер - АО «РВК». Соревнования проводятся при поддержке Агентства стратегических инициатив.

Машина Голдберга — сложная конструкция из обычных материалов, которые используются нестандартным способом. Их выстраивают и соединяют определенным образом, чтобы с помощью цепочки разнообразных действий, построенных по принципу домино, выполнить простую задачу, например, включить лампочку или запустить хлопушку. Действия следуют друг за другом по цепочке и без остановки, их разнообразие и эффектность финала зависит только от фантазии инженера.