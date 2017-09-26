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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Парижане могут увидеть продукцию одного из предприятий Рязанской области

17:27 / Экономика

Как сообщает сайт правительства области, предприятие «Кадомский вениз» принимает участие в выставке дизайна интерьеров и товаров для дома Maison&Objet, которая проходит в Париже.

Работы рязанских мастеров представлены в рамках коллективного стенда, который Россия впервые представила на выставке дизайна интерьеров и товаров для дома Maison&Objet. Организатором экспозиции выступил Российский экспортный центр при поддержке Минпромторга России с целью содействия выхода продукции отечественных предприятий народных художественных промыслов на европейские рынки.

На коллективном стенде России представлены изделия девяти предприятий, в том числе Гжельского фарфорового завода, ЗАО «Хохломская роспись», ООО «Кадомский вениз».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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