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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В День международной солидарности журналистов в рязанском Доме печати прошла встреча поколений

18:04 / Общество
Автор фото: Дмитрий Осинин | В День международной солидарности журналистов в рязанском Доме печати прошла встреча поколений
Фото: Дмитрий Осинин.

В конференц-зале собрались ветераны журналистики, студенты первого курса отделения журналистики Рязанского государственного университета и их преподаватели. На встрече речь шла о роли журналиста, о необходимости сохранения лучших традиций отечественных медиа.

Приветствуя собравшихся, председатель Рязанского регионального отделения Союза журналистов России Галина Зайцева заметила, что ставшие традиционными встречи коллег в этот день обычно носят адресный характер. В этом году исполнилось бы 60 лет известному рязанскому тележурналисту Валерию Майорову. О его творческой мастерской, о его детище – Субботнем телеканале – рассказывали на встрече те, кому довелось работать рядом с мастером: известные журналисты, телеоператоры Владимир Синяев, Валерий Борисов, Станислав Номероцкий. Участники посмотрели фильм, рассказывающий о Валерии Майорове, снятый журналистом ГТРК «Ока» Галиной Воропаевой. О необходимости сохранять солидарность в профессиональном сообществе, следовать примеру коллег, которые честно исполняют свою журналистскую миссию, говорила в своем выступлении профессор кафедры журналистики Рязанского госуниверситета, член Общественной Палаты РФ Ольга Воронова.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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