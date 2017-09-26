Депутат Госдумы РФ Андрей Макаров: «Выборы губернатора – это выбор пути развития региона в ближайшие годы»

Любые выборы должны не разъединять, а объединять людей. В этом убежден депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области Андрей Макаров. Он отметил, что выборы главы региона – это, в первую очередь, выбор пути развития региона в ближайшие годы.

Прийти 10 сентября на выборы губернатора Рязанской области – это и есть гражданская позиция. Человек голосует не только за кандидата, но и за программу, которая обеспечит его детям и внукам желаемое будущее. Между тем уклоняться от ответственности за детей и внуков было бы неправильно. Я убежден, что каждый из нас должен прийти и отдать свой голос за ту программу и за того кандидата, которому мы готовы вверить наше будущее, будущее нашего региона, — сказал Андрей Макаров.