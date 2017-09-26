Рязанцы на форуме «Перспектива» высказали свои предложения по развитию региона

В пятницу, 8 сентября, в Рязанской областной филармонии состоялся форум «Перспектива». Его участниками стали активные жители Рязани – всего около 850 человек, в том числе представители областной и городской власти, руководители предприятий и учреждений, активисты общественных организаций.

В фойе гостей встречали волонтеры. За столами с табличками «Образование – 2022», «Здравоохранение – 2022», «Культура – 2022» и другими они спрашивали у пришедших предложения по развитию региона на ближайшее будущее.

В рамках форума участники обсудили сегодняшнее состояние и планы развития до 2022 года разных сфер экономики и социальной жизни Рязанской области. Официальные прогнозы дополняли мнения присутствующих в зале экспертов. Так, директор Центра мониторинга и сопровождения образования Ольга Васина предложила активнее внедрять в образование современные электронные ресурсы, интерактивные технологии. Сотрудник областной филармонии Татьяна Стародубцева высказала пожелание, чтобы при благоустройстве городских парков учитывалась их историческая составляющая. Предприниматель Максим Шадрин предложил, чтобы к каждому инвестиционному проекту областное правительство прикрепляло куратора, что позволило бы ускорить решение всех вопросов. Обсуждались также темы туризма, физкультуры и спорта, ЖКХ, градостроительства и другие.

В заключение перед участниками выступил врио губернатора Николай Любимов, который отметил, что форум «Перспектива» объединил людей, которые по-настоящему любят свой край.

Глава региона поддержал активную позицию рязанцев. Он перечислил приоритетные направления, по которым, на его взгляд, в первую очередь должно идти развитие. Это сбережение и развитие человеческого капитала, реализация Майских указов Президента РФ, обеспечение устойчивого экономического роста, укрепление социальной сферы, создание комфортных условий для жизни людей. Николай Любимов вспомнил о недавнем визите в регион Президента РФ. «Требования руководства страны, пожелания рязанцев, мое видение перспектив региона во многом совпадают», – подчеркнул врио губернатора.