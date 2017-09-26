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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани состоялся III региональный фестиваль «Праздник урожая – Спожинки»

08:50 / Общество
Автор фото: Димитрий Соколов | В Рязани состоялся III региональный фестиваль «Праздник урожая – Спожинки»
Фото: Димитрий Соколов.

Место проведения было прежним – стадион Рязанского агротехнологического университета. И подъехать удобно, и площадки разместились так, что происходящее на них действо люди могли наблюдать даже издалека.

На фестивале работало более 20 площадок от муниципальных образований области. На них демонстрировались достижения аграриев в сельхозпроизводстве, переработке, фермерстве. Горожанам были представлены народные промыслы и ремесла, отечественная сельхозтехника, не уступающая импортным аналогам, но вдвое дешевле. Живой интерес у рязанцев вызвала выставка сельскохозяйственных животных.

Участников и гостей праздника приветствовал заместитель председателя правительства области Виталий Артемов. Он сообщил о том, что уборочная страда пока не завершилась. На сегодняшний день убрано около 70 процентов зерновых, но намолочено уже 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. Это на 30 тысяч тонн больше, чем было в прошлом году. Урожайность - 40 центнеров с гектара (в прошлом году было 30 центнеров). О «Спожинках» Виталий Артемов сказал, что такие праздники необходимы. На них горожане имеют возможность увидеть, как развивается село, какие достижения есть у аграриев.

В празднике участвовали и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов, заместитель министра образования региона Владимир Усков, депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов, глава администрации Рязани Олег Булеков, ректор РГАТУ им. П.А. Костычева Николай Бышов, руководители муниципальных образований, предприятий агропромышленного комплекса, работники АПК, члены общественных объединений, творческие коллективы. В общей сложности «Спожинки» посетили несколько тысяч человек, в том числе свыше 500 школьников из Рязани и районов области.

В ходе фестиваля, посвященного итогам уборочной кампании, были продемонстрированы достижения аграриев, потенциал предприятий АПК, состоялось чествование лучших работников агропромышленного комплекса, которым вручены региональные и ведомственные награды.

Награждены и участники конкурса косарей. Не многие, к сожалению, сегодня могут держать косу в руках. Очевидно, привыкли к триммеру. В конкурсе отважились принять участие всего шесть человек – двое из Спасской и Сасовской районных администраций, молодой фермер из Шиловского района, работник культуры из Александро-Невского района и студенты Рязанского агротехнологического университета имени академика Костычева. При косьбе учитывались скорость и качество. В итоге победителем стал студент РГАТУ Илья Трифенку, второе место поделили два Ивана – Попов и Сидоров, третье место судьи отдали Николаю Медведкову и Владимиру Барышникову. По словам судьи конкурса косарей Александра Бирюкова (победитель международных марафонских пробегов), косьба – отличное физическое упражнение для развития мышечной системы человека, а коса еще многие годы будет верно служить сельчанам.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 сентября 2017 года
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