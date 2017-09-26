В областном центре начал работу XVI международный фестиваль «Рязанские смотрины»

По традиции открытие «Рязанских смотрин» прошло на площадке перед театром кукол. Рязанские актеры показали гостям небольшую зарисовку на тему революционных событий 1917 года. Звучали лозунги, речевки, куклы разместились на броневике, и Петрушка призывал гостей к веселью с высокой трибуны.
С приветственными словами перед гостями выступили директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов, художественный руководитель театра Валерий Шадский, министр культуры и туризма региона Виталий Попов. Приветствуя собравшихся, Виталий Попов сказал: «Рязанские смотрины» – это один из самых масштабных форумов в регионе и один из старейших фестивалей в стране, а Рязанский областной театр кукол является авторитетным театром, который знают в различных странах мира. Во многом именно поэтому в гостях у рязанцев – представители зарубежья. Международное участие говорит о высоком статусе «Рязанских смотрин».
В этом году своими творческими находками на фестивале поделятся одиннадцать российских театров кукол (из Москвы, Саратова, Оренбурга, Иркутска, Пензы, Симферополя, Рязани, Мытищ, Назрани), три театра ближнего зарубежья (из Беларуси и ЛНР) и четыре труппы из дальнего зарубежья (Словении, Болгарии, Испании).
Фестиваль выстраивается таким образом, чтобы все участники смогли просмотреть все спектакли фестивального репертуара, представить общую картину, увидеть и определить свое место в театральном процессе. Фестиваль не имеет конкурсной основы. Каждый коллектив получит право и возможность индивидуального обсуждения своего спектакля в рамках дискуссионного клуба, на котором будут присутствовать ведущие критики и эксперты театрального искусства. Попасть на «Рязанские смотрины» непросто: конкурсный отбор прошли театры, которые обладают высоким статусом, имеют значимые театральные награды.
Все участники получают уникальные авторские дипломы-гравюры «Рязанские смотрины-2017», выполненные народным художником РФ Михаилом Шелковенко, и оригинальные авторские статуэтки, созданные художником-керамистом Анной Лащук. Кроме того, каждый участник фестиваля имеет право учредить и вручить на церемонии закрытия свой приз в любой им придуманной номинации – «лучший балетмейстер, артист, художник, режиссер, осветитель, конструктор-механик…».
Спектакли будут проходить на пяти сценических площадках города с 9 по 13 сентября: на малой и большой сценах Рязанского областного театра кукол и Рязанского государственного областного театра драмы, а также на специально оборудованной сценической площадке в ТРЦ «М5 Молл», где в рамках фестиваля совершенно бесплатно будут показаны два спектакля для всех желающих.