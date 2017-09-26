В Рязанской области работает информационный центр Клуба избирателей

10 сентября, в Единый день голосования, в гостинице «Старый город» с 8.00 до 22.00 ведет работу информационный центр Клуба избирателей Рязанской области

В информационный центр в режиме онлайн будет поступать оперативная информация с избирательных участков региона от 100 наблюдателей Клуба избирателей и 200 наблюдателей от Общественной палаты региона, которые будут осуществлять наблюдение на участках области от кандидатов на должность губернатора. Члены Клуба избирателей будут принимать жалобы и регистрировать нарушения в ходе избирательного процесса на сайте картанарушений.рф.

В качестве гостей в информцентр приглашены кандидаты на должность губернатора Рязанской области, депутаты Государственной Думы, руководители региональных отделений политических партий, руководство Избирательной комиссии Рязанской области, общественные деятели и руководители общественных организаций, политологи, социологи.

«Третий год подряд мы открываем информационный центр Клуба избирателей. В этом году объединили усилия с Общественной палатой и Клубом политологов Рязанской области. Соответственно, на участках будут работать не только наблюдатели от Клуба избирателей, но и наблюдатели, подготовленные Общественной палатой, всего около 300 человек. Мы с ними на прямой связи и, если где-то выявят нарушения, получим фото- и видеосвидетельство в режиме реального времени.

Мы своих наблюдателей серьезно обучили. Особое внимание уделяем новациям: голосованию избирателей не по месту жительства по заявлениям со специальной маркой, а также составлению кодированных протоколов.

Большого количества нарушений не ждем. Предвыборная кампания прошла чисто, на нашей карте нарушений зафиксировано не много обращений, и в избирком жалоб поступило меньше обычного. Это, на мой взгляд, связано и с референдумным характером голосования, и с четкой работой наблюдателей на предыдущих выборах», – отметил координатор Клуба избирателей, политолог Александр Семенов.