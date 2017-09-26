Гром «Железки» в Рязани слышали и спортсмены, и экологи

На площади Победы 9 сентября прошёл V фестиваль уличного баскетбола «Железка Streetball Challenge 2017»

У Фестиваля было две составляющие: спортивная и экологическая. В экологической части работала интерактивная площадка «Сбережем леса Рязанской области от пожаров», где огнеборцы рассказывали рязанцам о правилах пожарной безопасности в лесу, эковолонтеры раздавали листовки и флажки с противопожарной тематикой. Ещё прошла акция по раздельному сбору мусора.

В турнирах спортивной части Фестиваля приняло участие 128 команд из Москвы, Московской, Рязанской, Тульской областей и Беларуси. В баталиях приняли участие и граждане Гвинеи-Бисау, обучающиеся в РязГМУ. Соревнования прошли в девяти массовых группах.

В семейном турнире победила семья Щербаковых из Рязани.

В женских возрастных группах победителями турнира стали команда «КУПХГ-1» (Касимовский район) – среди девушек до 14 лет, «Black & black» (Рязань) – среди девушек до 16 лет, «Дельфины Макси» - среди девушек до 18 лет и «Московские тёлки» в категории 18+.

В мужской части Фестиваля первенствовали:

до 14 лет – «Black Mamba» (Рязань)

до 16 лет – «КАМА-ПУЛЯ ЕЖЖИ» (Рязань)

до 18 лет – «PMW» (Рязань)

18+ - «Вестар»

В турнире Elite Group победила команда «Торпедо» (Москва), которая в финале выиграла у «ГРПЗ» (Рязань) со счётом 12:7.

Весьма обширной и разнообразной была конкурсная программа Фестиваля, в которой могли принять участие все желающие. Здесь разыгрывались спортивные кроссовки «Nike Air Jordan», фирменные футболки и бейсболки Фестиваля. Конкурс по броскам сверху выиграл гость из Белоруссии Сергей Мосур.

Непосредственными участниками «Железки» стали президент Ассоциации стритбола России Сергей Грунис и руководитель отдела регионального развития Российской федерации баскетбола Владимир Дячок. Владимир провёл так же мастер-класс для юных рязанских баскетболистов.

Фото Александра Кащеева