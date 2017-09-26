Наталья Гришина: «У идеи общественного контроля за выборами хорошие перспективы»

Председатель Общественной палаты Рязанской области посетила Клуб избирателей

Председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина 10 сентября посетила информационный центр Клуба избирателей. Она рассказала, что уже проголосовала на одном из двух участков в Доме детского творчества.

«В комиссии мне сказали, что много людей пришли к открытию, и в 8 утра образовалась даже небольшая очередь», – отметила Гришина.

Председатель Общественной палаты Рязанской области поделилась с членами Клуба избирателей мыслями о дальнейшей судьбе проекта Общественной палаты области по участию в контроле за выборами. По словам Натальи Гришиной, идею поддержала федеральная палата и стоит ждать законодательной инициативы по внесению изменений в законодательство о выборах с тем, чтобы полномочия контроля получили региональные и федеральная палаты. По мнению Натальи Гришиной, общественные палаты обладают большим потенциалом, так как в их состав входят люди с активной гражданской позицией, с безупречной репутацией, готовые работать на общественное благо. И не использовать этот ресурс в таком сложном и масштабном деле как выборы было бы неправильно.

«Думаю, Общественная палата РФ учтет наши предложения и выступит с соответствующей законодательной инициативой», – сказала Наталья Гришина.