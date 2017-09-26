Ольга Воронова: «Рязанский пилотный проект работает»

Об этом руководитель рабочей группы по контролю за выборами региональной Общественной палаты заявила сегодня, побывав в Информационном центре Клуба избирателей

Руководитель рабочей группы по контролю за выборами региональной Общественной палаты, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова рассказала членам клуба, что уже проголосовала на избирательном участке в школе №7 в Рязани: «Обстановка спокойная, рабочая. Уже к открытию участка были избиратели».

Ольга Воронова также рассказала о поездке с инспекцией в 5 муниципальных районов области. Члены рабочей группы Общественной палаты смотрели, как подготовлены участки в Касимовском, Захаровском, Михайловском, Клепиковском и Рыбновском районах. Не везде участки готовы принять маломобильных граждан, поэтому рабочая группа рекомендовала избиркомам призвать на помощь волонтеров.

Ольга Воронова также рассказала о пилотном проекте областной Общественной палаты по наблюдению за выборами. К этим выборам подготовлено около 200 наблюдателей, половина из которых получила направления на участки от кандидатов в губернаторы и политических партий, выдвинувших кандидатов. Остальные будут работать в режиме «активный избиратель» и также передавать актуальную информацию в рабочую группу. Всю информацию обобщат и передадут в Общественную палату РФ и в Фонд поддержки демократии.