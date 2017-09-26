Андрей Красов призвал рязанцев проявить активную гражданскую позицию

Депутат Государственной Думы от Рязанской области посетил информационный центр Клуба избирателей

Информационный центр Клуба избирателей 10 сентября посетил депутат Государственной Думы ФС РФ Андрей Красов. Он поблагодарил организаторов за возможность предоставления площадки, на которой можно поделиться мнением о проходящих выборах.

«По моему личному мнению, выборы проходят очень спокойно. Все кандидаты в губернаторы имели возможность донести до избирателей свои программы и идеи, а также использовать различные площадки для размещения информации. Это, конечно, делает результат сегодняшних выборов абсолютно легитимным, а сами выборы – идеально транспарентными», – сказал кандидат.

Андрей Красов обратился к рязанцам с призывом прийти на участки и проголосовать.

«Не теряйте возможность поддержать того кандидата, кто, по вашему мнению, услышит ваши запросы. В свою очередь я, как депутат, готов работать с будущим губернатором, который обеспечить дальнейшее развитие области, создание новых рабочих мест, приток инвестиций, выполнение всех социальных программ, безусловную реализацию социальных инициатив, заложенных в майских Указах президента. Собственно, в этом и состоит одна из функций депутата любого уровня, от Государственной Думы до сельского поселения, – быть эффективным посредником между избирателями и властью», – отметил Красов.

В свою очередь координатор Клуба избирателей Александр Семенов попросил депутата федерального уровня поддержать инициативу о наделении Общественной палаты РФ и региональных палат правом прямого делегирования наблюдателей на выборах всех уровней.