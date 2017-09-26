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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области проголосовали порядка 6 процентов избирателей

11:26 / Выборы
На 10 часов явка избирателей в регионе составила 5,62 процента
Автор фото: Ольга Драган | В Рязанской области проголосовали порядка 6 процентов избирателей
Фото: Ольга Драган.

Активнее других голосуют избиратели в Пителинском (15,35 процента), Ермишинском (15,05 процента) и Скопинском (13,04 процента) районах. Менее активно — в Железнодорожный (2,40 процента), Московском (2,28 процента) и Октябрьском (2,13 процента) районах областного центра.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 сентября 2017 года
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