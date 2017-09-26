В Рязанской области проголосовали порядка 6 процентов избирателей

На 10 часов явка избирателей в регионе составила 5,62 процента

Активнее других голосуют избиратели в Пителинском (15,35 процента), Ермишинском (15,05 процента) и Скопинском (13,04 процента) районах. Менее активно — в Железнодорожный (2,40 процента), Московском (2,28 процента) и Октябрьском (2,13 процента) районах областного центра.