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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Николай Любимов проголосовал на выборах губернатора Рязанской области

12:56 / Выборы
Автор фото: Александр Королев | Николай Любимов проголосовал на выборах губернатора Рязанской области
Фото: Александр Королев.

Николай Любимов вместе с супругой Оксаной проголосовал на участке № 1025, расположенном в лицее № 4 г. Рязани. Опустив свой бюллетень в урну, глава региона ответил на вопросы работающих на избирательном участке представителей федеральных и региональных СМИ. Николай Любимов признался, что день для него волнительный, так как голосует в Рязани он впервые.

– Главное, чтобы выборы прошли без нарушений, были честными, открытыми, легитимными, чтобы не было скандалов, чтобы люди пришли и спокойно выразили свою волю, – сказал Николай Любимов.

Он призвал всех рязанцев, кому небезразлична судьба области, прийти и проголосовать за своего кандидата.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 сентября 2017 года
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