Николай Любимов проголосовал на выборах губернатора Рязанской области

Николай Любимов вместе с супругой Оксаной проголосовал на участке № 1025, расположенном в лицее № 4 г. Рязани. Опустив свой бюллетень в урну, глава региона ответил на вопросы работающих на избирательном участке представителей федеральных и региональных СМИ. Николай Любимов признался, что день для него волнительный, так как голосует в Рязани он впервые.

– Главное, чтобы выборы прошли без нарушений, были честными, открытыми, легитимными, чтобы не было скандалов, чтобы люди пришли и спокойно выразили свою волю, – сказал Николай Любимов.

Он призвал всех рязанцев, кому небезразлична судьба области, прийти и проголосовать за своего кандидата.