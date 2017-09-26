Кандидат в губернаторы Рязанской области Владимир Федоткин проголосовал в Рязани на избирательном участке № 856

Одним из первых сегодня, 10 сентября, пришел на избирательный участок кандидат в губернаторы Рязанской области от партии КПРФ Владимир Федоткин. Он проголосовал по месту прописки на избирательном участке № 856.

- Хотел бы обратиться к рязанцам, которые еще не были сегодня на избирательном участке, - сказал он. - У Вас сейчас есть шанс изменить жизнь к лучшему, поэтому хоть на немного отложите свои семейные дела, придите и отдайте свой голос за того кандидата, который Вам ближе по духу.

По словам Владимира Федоткина, сегодня - важный день для региона, потому что выбирается высшее должностное лицо, «которое потом будет решать все вопросы: как жилье будет строиться, какая зарплата будет у бюджетников». «То есть в руках губернатора все рычаги развития Рязанской области», - подчеркнул кандидат.