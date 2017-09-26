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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Кандидат в губернаторы Рязанской области Александр Шерин проголосовал на участке №1024 в средней школе №6 г. Рязани с углубленным изучением французского языка

13:20 / Выборы
Автор фото: Михаил Скрипников | Кандидат в губернаторы Рязанской области Александр Шерин проголосовал на участке №1024 в средней школе №6 г. Рязани с углубленным изучением французского языка
Фото: Михаил Скрипников.

Александр Шерин пришел на участок вместе с семьей в 9.40. К тому моменту на участке уже успело проголосовать около 70 человек. Кандидат в губернаторы предъявил паспорт, получил бюллетень и вместе со своими дочерьми младшего школьного возраста опустил его в урну. Затем он рассказал о своей оценке дня выборов журналистам

- Погода замечательная, настроение отличное, - отметил Александр Шерин, - главное, чтобы сегодня победили жители Рязанской области. Я хочу, чтобы в понедельник, если не будет второго тура, избрался тот губернатор, который будет решать проблемы региона. Жители это заслужили.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 сентября 2017 года
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