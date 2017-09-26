Кандидат в губернаторы Рязанской области Александр Шерин проголосовал на участке №1024 в средней школе №6 г. Рязани с углубленным изучением французского языка

Александр Шерин пришел на участок вместе с семьей в 9.40. К тому моменту на участке уже успело проголосовать около 70 человек. Кандидат в губернаторы предъявил паспорт, получил бюллетень и вместе со своими дочерьми младшего школьного возраста опустил его в урну. Затем он рассказал о своей оценке дня выборов журналистам

- Погода замечательная, настроение отличное, - отметил Александр Шерин, - главное, чтобы сегодня победили жители Рязанской области. Я хочу, чтобы в понедельник, если не будет второго тура, избрался тот губернатор, который будет решать проблемы региона. Жители это заслужили.