На избирательном участке №906 (школа №69 г. Рязани) проголосовала Александра Перехватова

Александра Викторовна голосовала на выборах губернатора Рязанской области по месту жительства. После голосования в интервью журналистам она сказала, что пришла на избирательный участок в хорошем настроении. Этому способствовали многочисленные встречи с избирателями во время проведения предвыборной кампании.

«Я уже второй раз иду на выборы губернатора, – сказала Александра Перехватова. – Прошло пять лет. Многое изменилось в лучшую сторону. Проблемы все равно остались, но настроение такое, что хочется работать. Предвыборная кампания прошла, на мой взгляд, в законодательном поле. Мне есть с чем сравнить. Это восьмые выборы в моей жизни. Я выражаю благодарность избирательной комиссии, которая очень серьезно подошла к проведению кампании. У меня вопросов к своим коллегам нет. Все шли ровно, и у каждого были свои задачи. А по результату? Посмотрим ближе к ночи. Сейчас я опускала бюллетень в урну для голосования за рост благосостояния. Рост благосостояния нашего рязанского народа, я думаю, это основная наша цель. Цели у всех примерно одинаковые, только пути решения разные. У меня есть свои пути решения. Программа моя «Рязанский край – наш дом» построена на тех проблемах и тех путях решения, которые мы можем осуществить после выборов. Даже если меня не выберут, я буду работать на благо Рязанской области».