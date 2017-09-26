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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Кандидат в губернаторы региона Сергей Пупков проголосовал на участке №1004 в здании Рязанского технологического колледжа

13:48 / Выборы
Кандидат в губернаторы региона Сергей Пупков проголосовал на участке №1004 в здании Рязанского технологического колледжа

Сергей Пупков пришел на свой участок со своей семьей, женой и сыном. Он проголосовал и пообщался с прессой. Свое настроение назвал хорошим и воскресным.

– Даже в детстве, кода я не имел права еще голосовать, то все равно ходил вместе с родителями на выборы, потому что это всегда праздник. – отметил Сергей Пупков. – Как и в стране, так и в регионе у нас власть, в основном, находится в руках исполнительной ее ветви. А потому для региона очень важны выборы губернатора. Именно человек, избранный на этот пост, будет определять в ближайшие пять лет, в каком направлении будет развиваться регион, и будет ли он вообще развиваться.

Свои шансы на победу Сергей Пупков оценил «позитивно». При этом время избирательной кампании он назвал неудачным, так как все проходило летом. Сергей Пупков сказал, что он и представляемая им партия всегда выступали за то, чтобы выборы проводились в более поздние сроки, к примеру, в ноябре.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 сентября 2017 года
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