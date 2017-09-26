Нити Арена
17:30 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
256

Елена Митина: «Кто из кандидатов больше встречается с избирателями, тот и выигрывает выборы»

13:58 / Выборы
Депутат Государственной Думы ФС РФ посетила информационный центр Клуба избирателей
Елена Митина: «Кто из кандидатов больше встречается с избирателями, тот и выигрывает выборы»

Депутат Государственной Думы ФС РФ Елена Митина каждый год участвует в работе Клуба избирателей. И сегодня депутат не изменила традиции и побывала в информационном центре.

Отвечая на вопрос координатора Клуба Александра Семёнова о приоритетах рязанцев, депутат сказала, что их три: дороги, здравоохранение, ЖКХ. Во всяком случае, именно такое впечатление сложилось у Елены Анатольевны после многочисленных поездок по области и встреч с людьми.

Кроме того, по мнению Митиной, с каждым годом в предвыборных кампаниях уменьшается значение печатных агитлистовок, а растет значение личных встреч и контактов с людьми.

«Кто из кандидатов больше встречается с избирателями, больше с ними разговаривает, тот и выигрывает выборы», – сказала Елена Митина.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы