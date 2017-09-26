Елена Митина: «Кто из кандидатов больше встречается с избирателями, тот и выигрывает выборы»

Депутат Государственной Думы ФС РФ посетила информационный центр Клуба избирателей

Депутат Государственной Думы ФС РФ Елена Митина каждый год участвует в работе Клуба избирателей. И сегодня депутат не изменила традиции и побывала в информационном центре.

Отвечая на вопрос координатора Клуба Александра Семёнова о приоритетах рязанцев, депутат сказала, что их три: дороги, здравоохранение, ЖКХ. Во всяком случае, именно такое впечатление сложилось у Елены Анатольевны после многочисленных поездок по области и встреч с людьми.

Кроме того, по мнению Митиной, с каждым годом в предвыборных кампаниях уменьшается значение печатных агитлистовок, а растет значение личных встреч и контактов с людьми.

«Кто из кандидатов больше встречается с избирателями, больше с ними разговаривает, тот и выигрывает выборы», – сказала Елена Митина.