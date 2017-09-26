Сергей Пупков посетил Клуб избирателей Рязанской области

Кандидат в губернаторы Рязанской области от партии «Справедливая Россия» поделился своим мнением о ходе избирательной кампании

Первым из кандидатов в губернаторы Рязанской области в Клуб избирателей пришел Сергей Пупков. Он поделился впечатлениями от избирательной кампании. По мнению Сергей Пупкова, она в целом прошла на хорошем уровне. При этом собственную кампанию Сергей Викторович оценил позитивно и сказал, что опыт участия в выборах губернатора для него, безусловно, новый и полезный. Главной сложностью была необходимость адаптировать программу федеральной партии к региональному уровню.

«Эта кампания полезна для меня, так как многочисленные встречи с избирателями помогут в работе в качестве председателя комиссии по социальным вопросам Рязанской областной Думы», – отметил лидер рязанских справедливороссов.

По мнению Сергея Пупкова, критический настрой части избирателей носит субъективный характер. Отвечая на вопрос о нарушениях в ходе предвыборной кампании и в «день тишины» Сергей Пупков сказал, что с серьезными нарушениями не сталкивался, а мелочи вряд ли окажут влияние на ход выборов. По его прогнозу, явка избирателей составит около 40 процентов.