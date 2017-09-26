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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Сергей Пупков посетил Клуб избирателей Рязанской области

14:04 / Выборы
Кандидат в губернаторы Рязанской области от партии «Справедливая Россия» поделился своим мнением о ходе избирательной кампании
Сергей Пупков посетил Клуб избирателей Рязанской области

Первым из кандидатов в губернаторы Рязанской области в Клуб избирателей пришел Сергей Пупков. Он поделился впечатлениями от избирательной кампании. По мнению Сергей Пупкова, она в целом прошла на хорошем уровне. При этом собственную кампанию Сергей Викторович оценил позитивно и сказал, что опыт участия в выборах губернатора для него, безусловно, новый и полезный. Главной сложностью была необходимость адаптировать программу федеральной партии к региональному уровню.

«Эта кампания полезна для меня, так как многочисленные встречи с избирателями помогут в работе в качестве председателя комиссии по социальным вопросам Рязанской областной Думы», – отметил лидер рязанских справедливороссов.

По мнению Сергея Пупкова, критический настрой части избирателей носит субъективный характер. Отвечая на вопрос о нарушениях в ходе предвыборной кампании и в «день тишины» Сергей Пупков сказал, что с серьезными нарушениями не сталкивался, а мелочи вряд ли окажут влияние на ход выборов. По его прогнозу, явка избирателей составит около 40 процентов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 сентября 2017 года
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