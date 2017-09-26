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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Николай Любимов высоко оценил работу Клуба избирателей Рязанской области

14:13 / Выборы
Кандидат на должность губернатора Рязанской области Николай Любимов побывал в Информационном центре Клуба избирателей Рязанской области, который работает в Единый день голосования, 10 сентября, в гостинице «Старый город»
Автор фото: Дмитрий Осинин | Николай Любимов высоко оценил работу Клуба избирателей Рязанской области
Фото: Дмитрий Осинин.

Представители клуба рассказали о работе информационного центра. Политолог Александр Семенов обратил внимание, что в этом году от клуба на избирательных участках области работает около ста наблюдателей, и еще около двухсот человек подготовила для наблюдения Общественная палата региона. Все данные о нарушениях предвыборного законодательства оперативно выкладываются на сайте Картанарушений.рф.

Николай Любимов высоко оценил инициативу, подчеркнув, что общественный контроль за выборами очень важен. «Я благодарен людям, которые здесь работают, потому что они свежим непредвзятым взглядом смотрят за тем, как проходит голосование. Голосование должно быть максимально честным, открытым, легитимным. Поэтому общественная инициатива, которая реализуется в Рязанской области, максимально важна, и я уверен, что ее надо поддерживать и развивать», – сказал Николай Любимов.

Говоря об избирательной кампании по выборам главы региона в целом, он подчеркнул, что кампания была сложной, но скандалов, какой-то серьезной «чернухи» не было, все кандидаты «достаточно достойно прошли свой путь».

Отвечая на вопросы журналистов, Николай Любимов также подчеркнул, что пусть это не первые в его жизни выборы, но привыкнуть к ним и не волноваться сложно:

– Вопросы на повестке дня совершенно разные, люди разные, очень сложно иногда найти подход, но тем не менее надо работать для людей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 сентября 2017 года
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