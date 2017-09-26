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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Кандидат в губернаторы Александра Перехватова пообщалась с журналистами и политологами в Рязанском клубе избирателей

14:52 / Выборы
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Кандидат в губернаторы Александра Перехватова пообщалась с журналистами и политологами в Рязанском клубе избирателей
Фото: Вячеслав Астафьев.

Александра Викторовна выразила свое отношение к предвыборной кампании и ходу голосования в день выборов. Она, в частности сказала, что мы сегодня принимаем очень серьезное для региона решение.

«Настроение у меня бодрое, а самое главное, рабочее. Я занимаюсь политической деятельностью уже 17 лет, и это восьмые выборы в моей жизни. Я бы хотела сказать, что с моей стороны избирательная кампания проходит в рамках законодательства и в рамках приличия с точки зрения человеческих взаимоотношений. Сама по себе кампания должна иметь хороший результат именно потому, что она прошла, как и должно быть», - подытожила Александра Перехватова.

На вопрос журналистов о необходимости общественного контроля за ходом голосования, который введен на выборах губернатора, Александра Перехватова ответила так, что сама идея очень важна.

Про Клуб избирателей Александра Перехватова сказала, что у него есть достоинства и есть недостатки. Достоинством, по мнению кандидата, является сам факт общественной активности граждан. А недостаток – в том, что закон пока не предусматривает прямого контроля общества за ходом выборов.

 

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 сентября 2017 года
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