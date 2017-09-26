В рязанский облизбирком прибыли международные эксперты

Международные наблюдатели за выборами приехали из Франции в субботу, сообщил председатель областной избирательной комиссии Владимир Грачев

Бернард Оуэн и Мария Родригес-МакКейн осмотрели участок и оборудование для голосования в лицее №4. Грачев отметил, что у них возникло много вопросов, «особенно интересно то, что сейчас ново». «Не должно быть никакого непонимания, только если где-то с прессой мы можем быть не согласны», — сказал Оуэн. Председатель областной общественной палаты Наталья Гришина поблагодарила гостей за визит и пояснила, что для усиления контроля при голосовании создана рабочая группа.

Добавим, Бернард Оуэн и Мария Родригес-МакКейн работают на выборах с 1995 года.

Источник: сайт tkr.su