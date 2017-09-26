Нити Арена
17:28 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
259

В рязанский облизбирком прибыли международные эксперты

15:24 / Выборы
Международные наблюдатели за выборами приехали из Франции в субботу, сообщил председатель областной избирательной комиссии Владимир Грачев

Бернард Оуэн и Мария Родригес-МакКейн осмотрели участок и оборудование для голосования в лицее №4. Грачев отметил, что у них возникло много вопросов, «особенно интересно то, что сейчас ново». «Не должно быть никакого непонимания, только если где-то с прессой мы можем быть не согласны», — сказал Оуэн. Председатель областной общественной палаты Наталья Гришина поблагодарила гостей за визит и пояснила, что для усиления контроля при голосовании создана рабочая группа.

Добавим, Бернард Оуэн и Мария Родригес-МакКейн работают на выборах с 1995 года.

Источник: сайт tkr.su

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы