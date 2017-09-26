Нити Арена
17:33 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
265

Небольшое количество жалоб в ходе выборной кампании свидетельствует о хорошо организованной избирательной кампании в Рязанской области

15:37 / Выборы
Автор фото: Димитрий Соколов | Небольшое количество жалоб в ходе выборной кампании свидетельствует о хорошо организованной избирательной кампании в Рязанской области
Фото: Димитрий Соколов.

Об этом заявил председатель Рязанской областной Думы, секретарь РРО «Единая Россия» Аркадий Фомин, который пообщался с журналистами в информационном центре Клуба избирателей области.

В режиме онлайн он ознакомился с картой нарушений избирательного законодательства на информационном интернет-ресурсе Клуба избирателей.

«Чем больше людей вовлечено в процесс анализа избирательной кампании и чем больше информации в открытом доступе, тем более легитимными можно считать выборы, - отметил Фомин. - Все обращения кандидатов на выборах различных уровней сейчас в открытом доступе, и это дает возможность общественности оценить, насколько выборы прозрачны и какова реакция на жалобы».

«Мы видим небольшое количество жалоб, что говорит о грамотной работе избиркомов и в целом о хорошей подготовке к выборам со стороны органов местного самоуправления, региональной власти», - сказал председатель Рязанской областной Думы.

Аркадий Фомин высоко оценил инициативу областной Общественной палаты по предоставлению своих наблюдателей политическим партиям и кандидатам. Это еще более повышает прозрачность избирательного процесса, подчеркнул Аркадий Фомин.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы