Небольшое количество жалоб в ходе выборной кампании свидетельствует о хорошо организованной избирательной кампании в Рязанской области

Об этом заявил председатель Рязанской областной Думы, секретарь РРО «Единая Россия» Аркадий Фомин, который пообщался с журналистами в информационном центре Клуба избирателей области.

В режиме онлайн он ознакомился с картой нарушений избирательного законодательства на информационном интернет-ресурсе Клуба избирателей.

«Чем больше людей вовлечено в процесс анализа избирательной кампании и чем больше информации в открытом доступе, тем более легитимными можно считать выборы, - отметил Фомин. - Все обращения кандидатов на выборах различных уровней сейчас в открытом доступе, и это дает возможность общественности оценить, насколько выборы прозрачны и какова реакция на жалобы».

«Мы видим небольшое количество жалоб, что говорит о грамотной работе избиркомов и в целом о хорошей подготовке к выборам со стороны органов местного самоуправления, региональной власти», - сказал председатель Рязанской областной Думы.

Аркадий Фомин высоко оценил инициативу областной Общественной палаты по предоставлению своих наблюдателей политическим партиям и кандидатам. Это еще более повышает прозрачность избирательного процесса, подчеркнул Аркадий Фомин.