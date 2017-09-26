Количество официальных обращений о нарушениях избирательного законодательства значительно меньше, чем на предыдущих выборах

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя облизбиркома Дмитрий Боков

По его словам, в день голосования на 15 часов поступило девять жалоб, в полтора раза меньше чем на прошлых выборах. Если говорить о количестве жалоб в довыборный период, то таких зафиксировано 62 (на прошлых выборах, для сравнения, 140). Из них 46 по выборам губернатора Рязанской области, 14 по муниципальным.

«Есть обращения по признакам незаконной агитации в пользу одного из кандидатов в губернаторы в день голосования. Облизбирком проводит проверку по жалобе - действительно ли такой автомобиль с агитацией курсировал по дорогам», - сообщил Боков.

Приходят сообщения, что признаки агитации за кандидатов замечены в социальных сетях. «Здесь нам придется поработать совместно с Роскомнадзором», - сказал Дмитрий Боков.

По мнению зампреда облизбиркома, характер жалоб вряд ли может повлиять на результаты голосования. «Мы стараемся отреагировать на обращения еще до того, как возникнут нарушения законодательства о выборах, и некоторые вопросы снимаются»,- заключил Боков.