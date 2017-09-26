Иностранные наблюдатели оценили ход выборов в Рязанской области

Международные эксперты по наблюдению за выборами из Франции Бернард Оуэн и Мария Родригес-МакКейн поделились впечатлениями от Единого дня голосования, прошедшего в Рязанской области.

По словам Бернарда Оуэна, его заинтересовало нововведение нынешних выборов в России - возможность голосовать не по месту прописки, а по месту жительства.

Данная новация, как отметил международный эксперт, может, с одной стороны, осложнить работу избирательных комиссий, а с другой, положительно повлиять на явку людей на выборах.

Яснее понять, что дало нововведение, можно будет только при подсчете голосов, подчеркнул Бернард Оуэн. Гости из Франции рассказали, что они были на разных выборах в разных странах. В России им показалось «бесспорно интересно» то, как проходят выборы на всех уровнях, в том числе в самых маленьких деревнях.