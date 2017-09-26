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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Выборы губернатора Рязанской области: обработано 70 процентов протоколов

23:27 / Выборы

Избирательная комиссия Рязанская области обнародовала результаты подсчёта 70,76 процента протоколов. Явка от общего числа зарегистрированных там избирателей составляет 35,21 процента.

Николай Любимов – 80,44 процента (184 169 человек);

Александра Перехватова – 1,49 процента (3406 человек);

Сергей Пупков – 1,7 процента (3882 человека);

Владимир Федоткин – 6,79 процента (15554 человека);

Александр Шерин – 8,31 процента (19015 человек).

На данный момент 100 процентов протоколов подсчитано в Ермишинском, Пителинском, Путятинском и Рыбновском районах, а также в Октябрьском районе Рязани. 4,55 процента протоколов обработано в Александро-Невском районе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 сентября 2017 года
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