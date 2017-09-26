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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанское региональное отделение «Единой России» приняло участие в видеоконференции центрального штаба партии

23:30 / Выборы
Автор фото: Александр Королев | Рязанское региональное отделение «Единой России» приняло участие в видеоконференции центрального штаба партии
Фото: Александр Королев.

Видеоконференцию с регионами, в которых 10 сентября прошли выборы, провел вечером, после закрытия избирательных участков, председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

В видеоконференции приняли участие представители Рязанского регионального отделения «Единой России»: кандидат на должность губернатора Рязанской области от партии Николай Любимов, секретарь регионального отделения «ЕР» Аркадий Фомин, другие партийцы и члены избирательного штаба.

Дмитрий Медведев отметил, что о предварительных итогах Единого дня голосования говорить пока рано – идет подсчет голосов, но уже очевидно, что выборы прошли на высоком уровне. «Мы можем свидетельствовать, что выборы – а их было много в этот Единый день голосования – в нашей стране состоялись и прошли на высоком уровне, что подтверждают и наши сторонники, и в целом наблюдатели, которые были на избирательных участках», – сказал лидер «Единой России». Несмотря на то что выборы на этот раз не были совмещены с федеральной кампанией, это не сказалось на их качестве, подчеркнул Медведев.

Он отметил, что «Единая Россия» приняла активное участие в выборах, выдвинув около 37 тысяч кандидатов. Кандидаты от партии, по словам Медведева, продемонстрировали высокий уровень отдачи.

Дмитрий Медведев поблагодарил граждан, которые пришли на участки отдать голос, за гражданскую активность и обратил внимание, что главная работа у тех, кто станет по итогам выборов победителем: впереди – выполнение всех наказов, полученных от избирателей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 сентября 2017 года
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