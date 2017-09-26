Эксперимент Общественной палаты Рязанской области по наблюдению на выборами удался

Об этом сегодня после окончании Единого дня голосования в информационном центре регионального клуба избирателей сообщила руководитель рабочей группы по контролю за выборами региональной Общественной палаты, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова. Она рассказала, что прошедшие специальное обучение сертифицированные наблюдатели от Общественной палаты региона впервые работали на 15 избирательных участках в восьми муниципалитетах Рязанской области. Они оперативно передавали информацию с мест, следили, нет ли нарушений в процедуре голосования и непосредственно перед выборами. Накануне Единого дня голосования наблюдатели проверили ряд избирательных участков с точки зрения создания условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вся эта работа, как пояснила Ольга Воронова, дала положительный результат, в том числе с точки зрения выявления проблемных моментов в ходе выборов. Сейчас назрела необходимость, чтобы на законодательном уровне наделить федеральную Общественную палату и аналогичные органы в регионах правом выдвигать своих наблюдателей на выборы, считает Ольга Воронова.