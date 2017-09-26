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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Глава рязанского региона Николай Любимов прокомментировал итоги Единого дня голосования

08:30 / Выборы

По последним данным, в Рязанской области обработано более 99 процентов протоколов избиркомов. С большим отрывом от других кандидатов на пост губернатора лидирует Николай Любимов.

Комментируя итоги дня голосования, Николай Любимов поблагодарил всех рязанцев, пришедших на избирательные участки. «Те, кто, хотел проголосовать, это сделали. Люди пришли в достаточно большом количестве и высказали свое мнение. Неважно, кто и за кого голосовал, главное, что люди выполнили свой гражданский долг. Я буду работать для всех», – сказал Николай Любимов. Он подчеркнул, что поддержка избирателей накладывает большую ответственность «и на меня, и на других кандидатов от «Единой России». Спасибо всем, кто оказал мне доверие. Я сделаю все, чтобы его оправдать. Теперь надо работать, у нас очень серьезные планы на будущее».

Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров подчеркнул, что, судя по данным экзит-пола, результаты выборов хорошие. Явка рязанцев на избирательные участки была неплохой, день голосования прошел без серьезных нарушений. «Эти выборы доказали, что люди настроены на позитив, на развитие региона. Они объединили людей и показали, что жители области не верят демагогам и настроены на реальные дела».

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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