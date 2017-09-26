6 лет колонии может получить житель Рязанской области за кражу холодильника

Полицейским стало известно, что в доме одного из жителей села Белоречье Сараевского района появился подержанный холодильник. У оперативников уголовного розыска возникло подозрение, что холодильник краденый. В ходе проверки выяснилось, что 60-летний житель села обокрал дом, принадлежащий 24-летней жительнице Сараевского района, сообщает сайт УМВД России по области. По данным следствия, вечером, когда хозяйки не было дома, злоумышленник подобрал ключ к дверному замку, пробрался в дом и забрал холодильник. Похищенное изъято.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.